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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية في سمنود للتأكد من جاهزية القطاعات الخدمية لإدارة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة سمنود لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث. يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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بدأت الجولة بتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية بالمنطقة الصناعية بسمنود حيث تفقد المحافظ معمل المحطة الخاص بإجراء التحاليل الدورية للمياه بالمحطة والشبكات وأخد عينات من منازل المواطنين للتأكد من جودتها للاستخدام عنبر طلمبات العكرة والمرشحة، أحواض الترسيب، المرشحات، وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية حيث تفقد المحافظ أحواض المعمل احواض التهوية غرفة المولد، الكهرباء.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى سمنود المركزي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والقطاعات المختلفة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ومواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

حيث قام المحافظ بتفقد عدد من أقسام المستشفى المركزي منها الاستقبال، الانعاش وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.


وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

 

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وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مؤكدا إلى عمل الجميع كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة الاسعاف بسمنود وتضم الوحدة سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد وحدة الحماية المدنية بسمنود واطلع على بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.

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