عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يستمع لطلبات المواطنين ويوجه بحلها على الفور

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. محافظ الغربية يتفقد مقرات المبيت في طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمجمع الجلاء التعليمي، للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ضمن «حياة كريمة»|تقديم الرعاية الطبية لـ5294 حالة في 5 قوافل بجامعة طنطا


وتفقد المحافظ خلال الجولة مقرات الإقامة والمبيت لقوات التأمين الوافدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك بمجمع الجلاء التعليمي بحي ثاني طنطا، للتأكد من توافر كافة سبل الإقامة والإعاشة والوقوف على مدى جاهزيتهم وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، وأوصى المحافظ خلال تفقده باستبدال بعض المستلزمات داخل بعض المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكي بمحطة سكك حديد طنطا

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.
وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.
جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا

IMG-20231125-WA0008
IMG-20231125-WA0008
IMG-20231125-WA0009
IMG-20231125-WA0009
IMG-20231125-WA0010
IMG-20231125-WA0010
IMG-20231125-WA0007
IMG-20231125-WA0007
IMG-20231125-WA0011
IMG-20231125-WA0011
IMG-20231125-WA0006
IMG-20231125-WA0006
IMG-20231125-WA0004
IMG-20231125-WA0004
IMG-20231125-WA0003
IMG-20231125-WA0003
IMG-20231125-WA0002
IMG-20231125-WA0002
IMG-20231125-WA0001
IMG-20231125-WA0001
الرعاية الطبية الدول الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الديمقراطي الدكتور طارق رحمي الدعم اللوجيستي الرئاسي العملية الانتخابية الغرب العقبات الغربية الديمقراطية الشك المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الوقوف المدار المس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

موضوعات متعلقة

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكي بمحطة سكك حديد طنطا

ترشيحاتنا

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

منتدى شباب العالم يطلق مبادرة إنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع

هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

خدوا حذركم صباحا| الأرصاد: طقس الـ72 ساعة المقبلة يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

دعا لتهجير الشعب.. بيان عاجل من فلسطين بشأن التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

فيديو

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ