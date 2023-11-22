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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن «حياة كريمة»|تقديم الرعاية الطبية لـ5294 حالة في 5 قوافل بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى الهياتم مركز المحلة الكبرى وكفر حسين بمركز زفتى، وشبرا ريس بمركز كفر الزيات، ومحلة زياد بمركز سمنود، وسلامون بمركز بسيون ، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 5294  حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 381 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 14755 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 
تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
315 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و539 حالة في عيادة طب الأطفال، و608 بجراحة العظام، و554 بعيادة الأمراض الجلدية، و540 بأمراض الباطنة، و193 بعيادة جراحة المسالك البولية، و526 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و122 بعيادة الجراحة العامة، و268 بعيادة الأمراض الصدرية، و165 بالنفسية والعصبية، و735 بعيادة طب وجراحة العيون، و167 بعيادة القلب والأوعية، و22 بعيادة الأسنان، و269 بعيادة التحاليل، و61 بعيادة تنظيم الأسرة، و210 بالمبادرات. 

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كما تم تحويل 381 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 28 جراحة مخ وأعصاب، 17 أطفال، 36 عظام، 27 جلدية، 26 باطنة، 22 مسالك بولية، 44 انف واذن وحنجرة، 24 جراحة عامة، 29 الصدر،22 نفسية وعصبية،84 طب وجراحة العيون. و22 قلب واوعية دموية.
كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 349مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لاهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

نائب رئيس الجامعة ل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نسيق مستشفي مركز المحلة الكبري مركز بسيون مركز سمنود محمود ذكي رئيس جامعة طنطا محمود سليم محمود ذكي

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