النيل للإعلام ينظم ندوة عن تأثير المشاركة على المجتمع بـ حقوق طنطا

نظم مركز النيل للإعلام بطنطا ندوة حول تأثير المشاركة على المجتمع فى إطار استمرار الحملة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات ( صوتك مستقبلك...انزل وشارك) تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبالتعاون مع جامعة طنطا تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا وذلك بمقر كلية الحقوق جامعة طنطا بحضور الدكتور مصطفى ابو عمرو عميد الكلية والأستاذ الدكتور مدحت عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وبحضور لفيف من الأساتذة والطلاب .



حاضر باللقاء الدكتور حسن سلامة - استاذ العلوم السياسيه بالمركز القومي للبحوث السياسية والجنائية.

بدأ حديثه بتعريف مفهوم المشاركه ومجالاتها : اجتماعية وسياسية واقتصادية.

كما أكد على أن المشاركة فى الانتخابات ليست فقط حق لكل مواطن مصري بل أيضا واجبا عليه سواء المصريين فى الداخل أو خارج البلاد .

وأوضح أيضاً الفرق بين الانتخابات والاستفتاء

فالانتخاب تعني الاختيار وفى المعنى السياسى يكون الاختيار بين أكثر من شخص يتنافسون على منصب معين .

وأشار أيضا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة هى الانتخابات الخامسه لجمهورية مصر العربية على مدار تاريخها.

كما أكد على أهمية الولاء والانتماء للوطن وأنه الوقت المناسب لإثبات انتماء ووطنية الشباب للوطن لأن مستقبل مصر يعتمد على شبابها .



واختتمت اللقاء عزة سرور بكلمة تؤكد فيها على ضرورة التأكد من صحة الخبر قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا لنشر الشائعات الخاطئة .

أعد للقاء مروة عبد الرسول ومى ابوزيد تحت إشراف عزة سرور مدير مركز النيل للإعلام بطنطا

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