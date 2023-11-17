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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تنطلق غدا السبت فعاليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا فى نسخته السادسة بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

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يتضمن المؤتمر 6 جلسات علمية متخصصة، بمشاركة علماء من جامعات أمريكية وجنوب أفريقية بهدف تحفيز الجهود المبتكرة لشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لاقامة مشروعات صغيرة، ومشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وطرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري بستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات فى هذا المجال.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي القاهرة الجديدة القضايا المجتمعية المؤسسات الصناعية أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالقاهرة الجديدة تغيرات المناخية تعليم العالي

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