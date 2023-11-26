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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسسة حياة كريمة تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر " ادعم فلسطين" الذى نظمته مؤسسة " حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام ، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية، والدكتورة مجدة الخواجة رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالغربية، والدكتورة زينت سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس  لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات وطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور محمد حسين على دور الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنظيم قوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، التي تنوعت بين قوافل طبية وزراعية وتمكين اقتصادي وقوافل بيطرية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، وصرف الدواء بالمجان للمرضى وعلاجهم داخل مستشفيات الجامعة بالمجان.
وأكد نائب رئيس جامعة طنطا أن التفاعل الكبير من الطلاب والشباب مع القضية الفلسطينية في العدوان الصهيوني خلال الايام الماضية يؤكد على زيادة الوعي القومي لدى طلاب الجامعات وأن مصر تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع.

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أضاف الدكتور ممدوح المصري أن الدور الريادي الذى تقوم به مصر في المنطقة العربية والشرق الأوسط ودعمها التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، من خلال القيادة السياسية والوزرات والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يتجسد اليوم في مؤتمر دعم فلسطين الذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة واطلاقها عدد من القوافل الداعمة إلى غزة، داعيا الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في  الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية.

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كما حرصت الدكتورة زينب سامي على تعريف المواطنين بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة في المبادرة الرئاسية بمرحلتيها الأولي والثانية، وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة الغربية.

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الدكتور الدكتور مصطفى الخ الحقوق الدكتور محمد حسين التعليم والطلاب الأيام الماضية الاتحاد الإتحاد الإقليمي للجمعيات الاتصال الحضور الد الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية الاهلية

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