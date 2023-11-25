رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد

شارك اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا باجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس بمقر جامعة بورسعيد.



جدير بالذكر أن المجلس استعرض تقريرا حول افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية.