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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنشر لأول مرة| وثيقة تاريخية نادرة تكشف قانون إنشاء كلية الطب بجامعة طنطا

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في سعينا لاستكشاف تاريخ المؤسسات التعليمية في مصر وتراثها الثقافي الغني، يقوم الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، بالكشف عن وثيقة تاريخية نادرة لأول مرة. تحمل هذه الوثيقة تاريخ عام 1951 وتتعلق بإنشاء كلية الطب بطنطا، والتي تحتل مكانة بارزة كواحدة من أهم المؤسسات الطبية في البلاد. وهذا الاكتشاف يسلط الضوء على الإرث التعليمي الغني والتاريخ الحافل للتعليم الطبي في مصر، ويسهم في توثيق مسار التعليم والعلوم الطبية في البلاد.

القانون الرائد

وفي قراءة الوثيقة التاريخية، نجد أن القانون رقم 64 لعام 1951 قد أسهم في إنشاء كلية الطب بطنطا، والتي كانت جزءًا من جامعة فؤاد الأول. وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أن يتم إنشاء كلية الطب بطنطا بالتحديد، وأن يكون مقرها في مدينة طنطا.
 

جامعة طنطا وثيقة تاريخية مصر البلاد الطب محمود زكي

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