بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين في جنوب سيناء

بدأ المواطنون في جنوب سيناء صرف المقررات التموينية من البقالين والجمعيات الاستهلاكية اليوم.

وقال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه بناء علي تعليمات الدكتور علي مصيلحي، فإن جميع السلع التموينية متوافرة بمخزون استراتيجى عالى وكافى لمواجهة أية أزمات لتصبح محافظة جنوب سيناء الأولى من حيث مخزون السلع التموينية الاستراتيجية.

وبدأ 75752 مستفيدا من التموين صرف المواد التموينية من المنافذ والبدالين، حيث يوجد أرصدة دقيق مستودعات تتجاوز 30 يوما ودقيق مخابز يتجاوز 15 يوما وأرصدة سلع تموينية أساسية تجاوزت مابين 3 إلى 4 شهور، وكذلك توافر كافة السلع التموينية بالمنظومة.

