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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاشت وماتت لوحدها.. حكاية سهام «90 عاما» ضحية الغدر والسرقة| شاهد

مكان الواقعة
مكان الواقعة

كعاداتها كل يوم خرجت الحاجة سهام صاحبة الـ 90 عاما لتجلس أمام منزلها القديم بإحدى المناطق التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية لترى جيرانها فى الشارع.

العشاء الأخير للحاجة سهام قبل وفاتها

وفى نهاية اليوم دخلت منزلها وبعد تناول لقيمات صغيرة فى وجبة العشاء ذهبت إلى غرفة نومها حتى تستريح أملا فى أن تستيقظ فجرا وتخرج فى الصباح لترى جيرانها مرة أخرى.

لم تتوقع أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية وأنها ستلقى مصرعها نتيجة الغدر والطمع من أحد الأشخاص داخل القرية ، حيث دخل عليها أحد جيرانها ولم يرحم سنها وضعفها وتعدى عليها حتى لقيت مصرعها داخل غرفة نومها لسرقتها.

حزن بين جيران المجنى عليها

من ناحية أخرى سادت من الحزن بين جيران المجنى عليها مؤكدة ان الحاجة سهام كانت محبوبة من الجميع وكانت تعيش بمفردها داخل المنزل وكان آخر كلماتها حاسة إنى هاموت النهاردة ، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم.


وتمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثرا عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة للمستشفى والقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بالواقعة والعثور على الجثة

 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة ربة منزل عثر اعليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.

كشف غموض الحادث وضبط المتهم

وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المجنى عليها عاطل "له معلومات جنائية".


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة  بقصد السرقة ، وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

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القليوبية القناطر الخيرية مركز القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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