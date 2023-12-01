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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر في فرنسا: إقبال كثيف من مختلف الفئات العمرية للتصويت بالانتخابات

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، أن اليوم الأول من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 شهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية على صناديق الاقتراع، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الإقبال يومي السبت والأحد.

وأوضح علاء يوسف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن السفارة قامت بالتواصل مع الجالية المصرية المقيمة بفرنسا، لحثهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، والإجابة على كافة أسئلتهم وإزالة المعوقات.

 الهيئة الوطنية للانتخابات 


وتابع: هناك تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة مستمرة، حيث تم توفير أجهزة حديثة لإزالة المعوقات أمام المصريين، بالإضافة إلى استخدام طريقة برايل لمساعدة كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح سفير مصر لدى فرنسا، أن التصويت متاح لكل المصريين المقيمين في فرنسا سواء كانوا متواجدين بغرض التنزه، أو العمل ، أو الدراسة، أو التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

الإعلامي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الجالية المصرية الوطنية للانتخابات

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