مراسل قناة صدى البلد: المصريون بالخارج سجلوا إقبالا غير مسبوق بانتخابات الرئاسة

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل اليوم الأول للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج.

وأكد مجدى يوسف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى إن اليوم الانتخابي شهد إقبال لم يحدث من قبل في انتخابات المصريين بالخارج.

كل المقاطعات

وأضاف مراسل قناة صدى البلد أن الأسر تشارك من كل المقاطعات فى الأنتخابات الرئاسية، لافتا إلى الإقبال شهد مشاركة الفئات العمرية المختلفة.

وأوضح مراسل صدى البلد أنه أكثر من تابع العملية الانتخابية في أوروبا، ولا توجد عراقيل أو مشكلات في سير العملية الانتخابية.