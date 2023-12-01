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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية تنظم مؤتمرين حاشدين للحث على المشاركة الانتخابية

مؤتمرات بمديرية الشباب
مؤتمرات بمديرية الشباب بالاسكندرية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، اليوم الجمعة، سلسلة مؤتمراتها الحاشدة بتنظيم مؤتمرين حاشدين بمركز شباب برج العرب الجديد ومركز شباب الشهيد محمد علي المسيري بالدخيلة، وذلك تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق"، وفي حضور نحو 2000 شخص من مختلف الفئات والأعمار.


وذكرت المديرية في بيان أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" والتي تتضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

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وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، أهمية مشاركة جميع المصريين وخاصة الشباب في الاستحقاق الدستوري القادم الانتخابات الرئاسية من أجل رسم مستقبل مصر خلال السنوات الست المقبلة، مشيرة إلى أن المشاركة واجب وطني على كل وطني مخلص محب لهذا البلد.


وأشارت إلى أن الشباب لهم دور محوري في مستقبل الدولة المصرية فهم أمل المستقبل وعليهم عاتق تقدم هذا الوطن، مشيدة بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إنشاء مراكز شباب جديدة بالإسكندرية لتكون متنفس لهم سواء داخل الإسكندرية أو في جميع ربوع مصر.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مسعد، مدير المكتب الفني، والمهندس علاء إبراهيم استشاري تدريب سياسي و تنمية قدرات الشباب، ومنسقي المؤتمرات و الندوات الخاصة بالمشاركة بالإنتخابات الرئاسية، وأحمد حسن خير الله رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشهيد محمد علي المسيري، وعيد علي الجمال رئيس مجلس إدارة مركز شباب برج العرب الجديد، ولفيف من القيادات الطبيعية والشعبية بالدخيلة وبرج العرب، غربي الإسكندرية.


يأتي هذا وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وتعليمات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ومدير المديرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التوعوية التثقيفية تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق" لحث المواطنين من جميع الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات المهمة.

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