عميد علوم سياسية الإسكندرية: المشاركة الانتخابية سمة الشعوب المتحضرة

قال الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن المشاركة الانتخابية هي سمة الشعوب المتحضرة، حيث إن الانتخابات المصرية تجرى في ظروف غير عادية لإحاطة مصر بالاضطرابات من الجهات الأربعة، ولكن الانتخابات الرئاسية وإجراءها في مثل هذا التوقيت يؤكد قوة الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالتعاون مع مركز شباب الحرمين، تحت عنوان المؤتمر الوطني "انزل شارك - ادعم بلدك" بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المحافظة، لحث المواطنين على تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، بحضور لفيف من أستاذة وعمداء كليات جامعة الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والطبيعية بالمنتزه، وأعضاء المراكز الشبابية، والفرق من الطلائع والشباب والكشافة.

وأضاف وهبان: "أتمنى من جميع المواطنين المشاركة بفعالية في الانتخابات والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية".

يأتي هذا في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" والتي تتضمن عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.