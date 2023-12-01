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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: دبلوماسية مصر يعود لها فضل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مؤتمر المناخ كوب 28 هو امتداد لمؤتمر شرم الشيخ cop 27، ويتحدث عن التغيرات المناخية، وكيفية المشاركة بين دول العالم من أجل مواجهة تلك التغيرات، موضحا أنه كانت هناك توصية في مؤتمر شرم الشيخ بإنشاء صندوق الأضرار والخسائر، وهذا الصندوق نجحت مصر- بدلوماسيتها- في الحصول على توقيع الدول على هذا الصندوق. 

صندوق الأضرار والخسائر 

وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، كانت هناك بعض المعايير التي يجب أن توضع في هذا الصندوق؛ لكي يتم تنفيذه بالفعل، ومصر نجحت خلال العام الماضي، في عقد 4 اجتماعات مع الدول النامية والدول المتقدمة؛ لوضع آليات لهذا الصندوق، تشمل “من يدفع؟” و"المتضرر"، و"الحاصل على الأموال"، وما إلى ذلك. 

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الصندوق، تم اليوم، والتوقيع عليه من قبل بعض الدول، حيث أن الإمارات أعلنت عن 100 مليون دولار للصندوق، والولايات المتحدة 17.5 مليون دولار، "هي فتحة خير على الدول المتضررة، ونصر للدبلوماسية المصرية التي نجحت في قياداتها لهذا المؤتمر أن تأتي بأموال للدول المتضررة". 

مؤتمر المناخ شرم الشيخ أستاذ الدراسات البيئية صندوق الأضرار والخسائر برنامج التاسعة

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