سوناك: نشعر بخيبة أمل عميقة بشأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعرب ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، عن خيبة أمله العميقة إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، مسلطًا الضوء على التحديات في الصراع المستمر مع التأكيد على دعم المملكة المتحدة لإسرائيل. وفي حديثه في مؤتمر المناخ COP28، تناول سوناك التعقيدات المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس.

قال سوناك: "موقفنا واضح وثابت - لقد كنا قاطعين في دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وملاحقة مهندسي الفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر". وشدد على أهمية التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي في أفعالها.

اعترف سوناك بالتطورات الإيجابية التي حدثت خلال وقف إطلاق النار، لا سيما توقف القتال بهدف تسهيل إطلاق سراح الرهائن. وأشاد بهذه المبادرة وسلط الضوء على جهود المملكة المتحدة الرامية إلى مضاعفة التزاماتها بتقديم المساعدات إلى المنطقة ثلاث مرات. ومع ذلك، أعرب عن قلقه من أن تدفق المساعدات إلى غزة لم يكن كافيا.

قال سوناك: "لقد اغتنمنا الفرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة"، مضيفًا: "لذلك نحن نستكشف بشكل نشط طرقًا أخرى، بما في ذلك عن طريق البحر". ويشير هذا إلى نهج استباقي من جانب حكومة المملكة المتحدة لضمان توصيل المساعدات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

أكد المستشار خيبة الأمل إزاء انهيار الهدنة، مشيراً إلى التأثير السلبي على عودة الرهائن. وأشار سوناك إلى أن "انهيار الهدنة اليوم أمر مخيب للآمال للغاية، لأسباب ليس أقلها أن عددا متزايدا من الرهائن كانوا يعودون إلى ديارهم"، مؤكدا على الانتكاسة الناجمة عن تجدد الأعمال العدائية.

تعكس تعليقات سوناك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مشاركة المملكة المتحدة المستمرة في المنطقة، مع التركيز على دعم مخاوف إسرائيل الأمنية وضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

ويراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، على أمل التوصل إلى حل مستدام للصراع الذي طال أمده.