أحد أفراد الجالية المصرية بالسعودية: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخي

قال أحمد على حسن أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية، إن الإقبال تاريخى من أبناء الجالية المصرية في السعودية على الانتخابات الرئاسية المصرية.

أضاف أحمد على حسن أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة"، أن الأعداد تزايدت بشكل كبير بعد صلاة الجمعة وكان مشهد تاريخى للعائلات المصرية، موضحا أن هناك مشاركة من كبار السن وكذلك الشباب الذين تواجدوا بكثافة.

وتابع أحمد على حسن أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية: "معظم الشباب اصطحبوا أصدقاءهم للذهاب للجان الانتخابية وكان هناك تسهيلات للمصريين في الخارج لتحفيزهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية".