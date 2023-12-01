رئيس المنتدى الأوروبى العربى: المصريون بالخارج لهم دور رئيسي في المشاركة السياسية

قال أيمن نصرى رئيس المنتدى الأوروبى العربى للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إن الكثافة التصويتية للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية تزيد يومى السبت والأحد، معقبا: “يوجد اكثر من 8 مليون مصري في الخار ج ولهم دور رئيسي في الإنتخابات بالخارج”.

وأضاف أيمن نصرى رئيس المنتدى الأوروبى العربى للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم الأول للتصويت كان احتفالى وكان هناك أسر تذهب للتصويت في الانتخابات، موضحا أن الانتخابات الرئاسية شهدت ربط الجيل الثانى والثالث بالجيل الأول.

وتابع أيمن نصرى رئيس المنتدى الأوروبى العربى للحوار وحقوق الإنسان في جنيف: “ المصريين في الخارج كان ينظر فيهم في السابق أن يأتون بالعملة الصعبة فقط ولكن الآن أصبح لدهم دور كبير في المشاركة السياسية وفي العملية الانتخابية وأصبحت كتلة تصويتية تؤثر على العملية الانتخابية”.