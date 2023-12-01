أحد أبناء الجالية المصرية في كندا: صورة الانتخابات الرئاسية أول يوم مشرفة

تحدثت غادة السعدني، من أبناء الجالية المصرية في كندا، عن المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا اليوم"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ومنة فاروق،: "صورة الانتخابات الرئاسية في أول يوم مشرفة والأعداد جيدة بالرغم من أنه يوم عمل".

وأضافت غادة السعدني، من أبناء الجالية المصرية في كندا،: "هناك تنظيم هائل واحترافية كبيرة في إتمام العملية الانتخابية"، لافته: "نتوقع غدا زيادة الأعداد في لأنه عطلة نهاية الأسبوع".



وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.

