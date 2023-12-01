على كرسي متحرك.. شابة مصرية بالولايات المتحدة تشارك في الانتخابات الرئاسية| فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صورا توثق مشاركة شابة مصرية بالولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك.

وتجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام، هي الجمعة والسبت والأحد 1، و2، و3 ديسمبر 2023.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.