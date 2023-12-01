سفير مصر لدى بلجيكا: أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

أكد بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، أن أعداد الناخبين في اليوم الأول من عملية الانتخابات الرئاسية 2024 ببروكسل، فاقت التوقعات.

وقال بدر عبدالعاطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد،” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أجهزة إلكترونية حديثة مدعمة ببيانات الناخبين، ومدة التصويت لا تأخذ ثواني.

إقبال الناخبين



وتابع: من المتوقع أن يزيد إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد، كونهما العطلة الرسمية في بلجيكا، والسفارة مستعدة لاستقبال أي أعداد خلال هذين اليومين.