وليد فواز: الجمهور يحب الأعمال الشريرة لبعض الفنانين

أكد الفنان وليد فواز، أن الجمهور يحب الأعمال الشريرة لبعض الفنانين، معقبا: "الستات بتدعي عليا فى الشارع؛ بسبب شخصيتي فى صوت وصورة"



وأضاف وليد فواز خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،" كل إنسان فيه الطيبة والشر، وأنا بقدم دور الشر في السينما بصورة مضحكة في كثير من الأحيان".

عادل أدهم

وتابع: أنا متربى على أعمال الفنان الراحل عادل أدهم، ومن أفضل الأعمال الفنية التي أحبها له، «حافية على جسر من الذهب»، ونفسي يكون عندي سدس موهبة أي فنان من دول «فريد شوقي، أو محمود المليجي".