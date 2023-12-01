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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد رومانسية.. قصة حب جديدة بين وليد فواز وتارا عماد

وليد فواز
وليد فواز

كشف الفنان وليد فواز، كواليس مسلسله الجديد “العودة” إخراج أحمد حسن، بطولة شريف سلامة وتارا عماد ومحمد علي رزق وعصام السقا.

وأضاف وليد فواز خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،"المسلسل الجديد هيكون عن مشاكل الصعيد بلون 2023، في ظل التطور اللي حاصل في البلد وشعور المواطن الصعيدي، وتقدم مستوى المواطن الصعيدي ".

 تارا عماد 

ونوه الفنان وليد فواز قائلا: «دوري هيكون طبيب صيدلي واسمه فهيم، وبيحب تارا عماد وفي مشاهد رومانسية".

وتابع فواز:"الجزء الأهم في المسلسل بيتكلم عن رسالة سرقة أو التنقيب عن الذهب، والقانون لازم يكون رادع".

الإعلامية شيرين سليمان الفنان وليد فواز تارا عماد سبوت لايت شيرين سليمان

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