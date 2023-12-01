القسام تعلن قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال وجنوب غزة

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها قصفت، الجمعة، تجمعات للقوات الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد" الفلسطينية، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالمدينة.

وذكرت كتائب القسام في حسابها على تليجرام، أنها استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في شمال مدينة غزة وجنوبها "بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون في شمال قطاع غزة بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام إنها استهدفت أيضاً تجمعات لآليات إسرائيلية بشمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بطائرات مسيرة.

من ناحية أخرى، قالت "سرايا القدس" على تليجرام إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.

وتجدد القتال والقصف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بضراوة في أنحاء قطاع غزة منذ صباح الجمعة.