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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تلغي خططها لإنتاج سيارة فانكويش بمحرك وسطي

صدى البلد

أوقفت أستون مارتن خطط إنتاج سيارة فانكويش بمحرك وسطي في الأخبار التي من شأنها أن تحزن بعض المتحمسين ولكنها تسعد المديرين التنفيذيين في فيراري ولامبورجيني وماكلارين.

 

حدث ذلك في أوائل عام 2019 عندما كشفت الشركة عن سيارة Vanquish Vision Concept الجذابة، وهي معاينة للجيل القادم من السيارة الخارقة ذات المحرك المتوسط والتي من شأنها أن تنافس سيارات مثل فيراري 296 GTB وخليفة لامبورغيني هوراكان القادمة. 

 

اتبعت خطى Valkyrie و Valhalla وكان من الممكن أن تكون بمثابة الطراز الثالث للعلامة التجارية بمحرك وسطي. ولسوء الحظ، فمن المرجح أنه لن يرى النور بعد الآن.

 

وفي بيان صدر لمجلة Car and Driver، أكد متحدث باسم أستون مارتن أنه تم إلغاء سيارة Vanquish ذات المحرك الوسطي، ومن المثير للاهتمام، أن أستون مارتن حددت أن "تصميم المحرك الوسطي V6" لسيارة Vanquish قد تم وضعه على الرف في بيان لموقع Motor1، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استخدام اسم Vanquish لمنتج مختلف في المستقبل.

 

كانت الكتابة على الحائط بالنسبة لسيارة Vanquish ذات المحرك الأوسط لبعض الوقت. في يونيو، قال رئيس أستون مارتن، لورانس سترول، إن العلامة التجارية لن تنتج بعد الآن سيارة ذات محرك وسطي "طبيعي" (فانكويش) وستركز بدلاً من ذلك على فالهالا وفالكيري.

 

في حين أن 296 GTB لن تحصل على منافس جديد من أستون مارتن، فإن Valhalla ستكون بمثابة منافس مباشر لفيراري SF90 Stradale وLamborghini Revuelto. سيتم تشغيل السيارة بواسطة محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر من مرسيدس AMG مكمل بزوج من المحركات الكهربائية، ومن الواضح أنها ستنتج حوالي 1000 حصان وسيتم بيعها حصريًا مع ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات، يبدو أن أستون مارتن تستهدف اللفة 6:30 على حلبة نوربورجرينج بالسيارة.

VALHALLA Valkyrie 296 GTB فيراري فانكويش

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