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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فييرا: "زيزو" قيمة فنية كبيرة للزمالك والنادي قادر على حصد لقب الكونفيدرالية

فييرا
فييرا

أشاد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، بإمكانيات أحمد مصطفي "زيزو"، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

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وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "زيزو فهو جزء من الجيل الحديث للنادي لقد أظهر موهبة عالية وهو قيمة فنية كبيرة للفريق".

وأضاف: "زيزو سيكتسب خبرة أكبر في السنوات القادمة، وسيحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك وسيحق أرقام فردية".

وأكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أن الفريق الأبيض لديه فرصة كبيرة فى التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج " الزمالك لديه فرصة كبيرة في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ولا بد من أن يأخذ الفريق الأمور بجدية تامة واللعب بشكل جيد".

وأضاف: " الزمالك لديه فرصة كبيرة لتحقيق شيء طيب لجماهيره وجماهير الكرة المصرية هذا الموسم".

فييرا زيزو

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