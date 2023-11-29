بوساطة فيريرا.. إعلامي يكشف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك حول أزمة القيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك بخصوص انتهاء وقف القيد في الفترة القادمة.

وقال إبراهيم عبدالجواد إن نادي الزمالك تواصل مع نادي سبورتينج لشبونة عن طريق ثلاثة وسطاء هم: فيريرا وفينجادا وفيتوريا لطلب تقسيط الغرامة.

وأكد أنه في حال رفض نادي لشبونة البرتغالي تقسيط مبلغ الغرامة فإن نادي الزمالك سوف يدفع الغرامة بالكامل، مشيرًا إلى أنه قولاً واحدًا أزمة القيد ستنتهي في يناير.

وتابع أن تسديد غرامة سبورتينج لشبونة بدون تقسيط سوف يؤثر على صفقات الزمالك والمدرب القدم لعدم توافر السيولة الكافية.

وأوضح أن “فتوح” لا يوجد لديه أي عروض رسمية من الخارج، مؤكدًا أن الزمالك لن يشرك اللاعب إلا في حالة الاعتذار وتجديد تعاقده مع النادي.