محمد بركات: الاهلي يعاني بدنيا والتعادل مع سموحة لم يكن مفاجئا

يرى الإعلامي محمد بركات، أن تعادل الأهلي الأخير مع سموحة في الدوري الممتاز لم يكن مفاجئا.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " تعادل الأهلي في المواجهة الأخيرة له أمام سموحة في الدوري لم يكن مفاجئا".



وتابع: "مستوى الأهلي البدني تراجع بشكل كبير مؤخرا بسبب كثرة التغييرات على مستوى التشكيل في كل مباراة".

وواصل: "الأهلي يعاني أيضا من قلة الفرص المصنوعة على مرمى الخصم، وهو أمر لم نعهده مع الأهلي ومع كولر بشكل خاص".



وأكد الإعلامي محمد بركات، أن الأهلي هو المرشح الأول لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات " الفوز خارج الأرض أمام يانج أفريكانز غدا هام جدا بالنسبة للأهلي من أجل مواصلة مشواره نحو التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "رغم مستوى الأهلي المتراجع مؤخرا، إلا أنه يظل المرشح الأول لتحقيق دوري الأبطال".

وأتم: " يانج أفريكانز سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل العودة للمنافسة على التأهل، لذلك مباراة الغد ستكون هامة وصعبة بالنسبة للأهلي".