عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو المقبل.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي حصل على توقيع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم؛ بعدما وصل الطرفان إلى صيغة اتفاق".

وأكد إبراهيم سعيد: "أحمد فتوح سيحصل على مبلغ وقدره 20 مليون جنيه كمنحة تعاقد مع الأهلي".

وأضاف إبراهيم سعيد: "تم الاتفاق على أن يوقع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الكروي المقبل، ووضعه ضمن الفئة المادية الأولى داخل الفريق".

وأوضح إبراهيم سعيد: "سيحصل فتوح في الموسم الأول على 18 مليون جنيه، وتزيد 2 مليون جنه مع بداية كل موسم".

واختتم إبراهيم سعيد: "الأهلي اتفق مع فتوح على حصوله على العديد من الامتيازات المادية؛ حال تتويجه مع القلعة الحمراء بالبطولات".