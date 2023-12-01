مفاجأة بشأن موقف الأهلي من ضم أحمد فتوح

كشف الناقد الرياضي محسن لملوم، عن مفاجأة مدوية بشأن موقف النادي الأهلي حول ضم أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة، في ضوء اقتراب رحيله عن صفوف نادي الزمالك، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وقال لملوم خلال لقاءه مع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد علي قناة on taim sport "ان هناك انقسام داخل لجنة التخطيط في الأهلي حول ضم أحمد فتوح الفترة المقبلة وذلك بسبب المقابل المالي الضخم الذي سوف يتسبب فى ازمة داخل غرفة اللاعبين.

وعلى جانب آخر يلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي امام نظيرة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدًا السبت.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.