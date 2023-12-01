نجم الزمالك السابق يهاجم نجم الفريق

هاجم محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ونجم منتخب مصر.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "طلبات أحمد فتوح لم أرها في أي مكان من قبل، اللاعب يطلب مبالغ مالية فلكية ولن يستطيع الزمالك توفيرها".

وتابع: "فتوح أخطأ في حق النادي، فهو الذي صنع اسم اللاعب وتربى في خيره، الزمالك خط أحمر وليس خطين".

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي