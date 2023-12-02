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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك استقر على بديل أحمد فتوح

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

فجر إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة بشأن بديل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، بعد قرار إيقافه وعرضه للبيع.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "نادي الزمالك بدأ في التحرك للتعاقد مع بديل أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء، بعدما قرر المسؤولين رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير".

وتابع : "المسؤولين في الزمالك قطعوا شوط كبير في التفاوض والحديث، من أجل الحصول على موافقة مبدئية للحصول على توقيع بديل فتوح".

وأضاف : "نادي الزمالك بدأ في التفاوض للحصول على موافقة مبدئية من محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، للانضمام لصفوف الزمالك".

واتم : "وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد سبق ورفض عودته  لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الحالي".

إبراهيم سعيد الزمالك أحمد فتوح

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