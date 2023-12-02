دويدار: الزمالك خيره على الجميع..ومجلس الادارة يبذل مجهود كبير لحل الأزمات

أكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يبذل أقصى مجهود من أجل خدمة النادي.

وقال دويدار فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: "مجلس الإدارة لديه مهمة ثقيلة للغاية ويعمل على إيجاد الحلول لجميع الأزمات التى كان يُعاني منها النادي خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "أتمني التوفيق للمجلس الحالي فى مهمته، وأطالب الجماهير بالصبر عليهم لأن النجاح يتطلب الصبر".



وأكد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، أنه من ناشئين القلعة البيضاء وتربى داخل جدران النادي.

وقال دويدار فى تصريحات على قناة الزمالك: " الزمالك خيره على الجميع وأرائي دائما فى خدمة النادي، وكنت من ناشئين النادي وكان معي علاء علي وصلاح عاشور وحازم إمام وأيضا محمد طارق عضو المجلس الحالي".

وأضاف: "أبارك لمجلس إدارة النادي الحالي وأثق فى قدرتهم على النجاح فى المهمة الصعبة".