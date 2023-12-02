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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

إيمانكم لامس روحي|
إيمانكم لامس روحي| غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يتحدث عما فعله مواطنو غزة في نفوس الكثيرين حول العالم، وكيف أثرت على مشاعرهم وتفكيرهم إلى حد كبير، وأيضًا كيف جعلتهم يفكرون في اعتناق الإسلام.

وقال الشاب في مقطع الفيديو، الذي تم نشره على موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، إن هناك امرأة حملت ملصقا (في إحدى المظاهرات الداعمة لفلسطين) يقول: "لا يمكنك هزيمة شعب يعلم أن الموت ليس النهاية".

وأضاف: “إننا رأينا كيف أن هذا الاعتقاد الإيماني لدى المسلمين يلعب دورًا رئيسيًا في منح سكان غزة القدرة على الصمود”.

صمود مؤثر

وقال الشاب الأجنبي إن “هذا الصمود أستطيع وصفه بأنه مؤثر للغاية، حتى أن غير المسلمين أُلهِموا به”. 

ثم استرشد الشاب على كلامه بقراءة تعليق كتبه أحد أكبر النشطاء الأمريكان قائلًا: "أشعر بالغرابة لقول ما أنا على وشك قوله، ولكن في خضم أفظع الأشياء التي رأيتها في حياتي؛ لقد ألهمتموني. لقد راودتني فكرة اعتناق الإسلام منذ أن كنت مراهقًا وذلك عندما ذهبت إلى صلاة الجمعة عدة مرات في مسجدنا المحلي. لكن إيمانكم قد لمس روحي".

وأضاف الناشط الأمريكي في كلمته: "لقد رأيت آباء يحملون بقايا عائلاتهم بأيديهم قائلين أنهم مازالوا يؤمنون بالله.. كيف ذلك؟!". 

وأكد الشاب الأجنبي أن هذه الكلمات حصلت على آلاف الإعجابات من غير المسلمين الذين أعربوا عن الشعور نفسه وهو "تأثرهم بإيمان المسلمين".

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