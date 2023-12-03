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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انتقاما من والدهم.. أم تحاول التخلص من أبنائها الثلاثة بحقن الأنسولين|تفاصيل صادمة

صدى البلد

بقلب لم يتسلل إليه أي نوع من الرحمة، أقدمت الأم المتجردة من كل معاني الإنسانية والأمومة، على التخلص من حياة أطفالها الثلاثة من خلال حقنهم بـ "الأنسولين" بسبب خلافاتها مع زوجها المسافر للعمل في إحدى الدول. 

بثبات المجرمين محترفي الإجرام، أقدمت الأم المتتهمة على حقن أبنائها فلذت أكبادها بـ "الأنسولين" بدم بارد، محاولة إنهاء حياتهم، مصورة بعقلها المريض أن ذلك سيكون أكبر عقاب لوالدهم.  

حقنتهم بأنسولين.. تفاصيل إنهاء سيدة حياة أبنائها الثلاثة بسبب الخلافات الزوجية بالقليوبية

انتقاما من زوجها.. سيدة تحاول إنهاء حياتها وأطفالها الثلاثة بالقليوبية

المتهمة حقنت أطفالها بمادة الأنسولين

الأم لم تفكر لحظة واحدة فى ما ترتكبه من أثم وذنب عظيم حيث لجأت إلى التخلص من حياتها وحياة أطفالها الثلاثة إنتقاما من زوجها الذى يعمل فى الخارج ولكن خاب تخطيطها الشيطانى وتم إنقاذ الأطفال  إلا الطفل الصغير "مالك" لقى مصرعه.

 

وفاة الطفل الصغير داخل المستشفى

وكشفت التحقيقات أن المتهمة منذ فترة كانت على خلافات دائمة مع زوجها، الذي يعمل بالخارج، وقررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقاما منه ، وعقب حقنهم بمادة الأنسولين الخاص بمرض السكر اصطحبتهم إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم إلا أن طفلها الصغير "مالك" لقى مصرعه، وعندما علمت بوفاته حاولت الهرب من المستشفى إلا أنه تم ضبطها. 

 

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى قليوب، بوصول 3 أطفال أشقاء ملك أ ع  6 سنوات، واستينات أحمد 5 سنوات، ومالك أحمد عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفى الطفل مالك أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فانتقل المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وقررت والدتهم م.ا 27»عاما- ربة منزل إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.

 

تشكيل فريق بحث جنائى لفحص الواقعة

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج.

كما تبين أنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الانسولين الذي يستخدم في علاج مرضي السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تموت، فذهبت مسرعة بهم للمستشفي لانقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات مالك أصغر أطفالها وتم انقاذ حياة الآخرين ملك واستينات وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من المستشفي بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

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