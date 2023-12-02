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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما من زوجها.. سيدة تحاول إنهاء حياتها وأطفالها الثلاثة بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهدت مدينة قليوب حادثا مأساويا حيث تجردت أم من مشاعر الرحمة وحاولت التخلص من أطفالها وحياتها عن طريق  حقن الأنسولين بسبب الخلافات الزوجية وانتقاما من زوجها ورفض الزوج الانفصال عنها.


تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى قليوب، بوصول 3 أطفال أشقاء ملك أ ع  6 سنوات، واستينات أحمد 5 سنوات، ومالك أحمد عام ونصف، مصابين بحالة إعياء شديد، وتوفى الطفل مالك أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهم إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فانتقل المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وقررت والدتهم م.ا 27»عاما- ربة منزل إصابة أطفالها بحالة إعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.


وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج.


كما تبين أنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الانسولين الذي يستخدم في علاج مرضي السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تموت، فذهبت مسرعة بهم للمستشفي لانقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات مالك أصغر أطفالها وتم انقاذ حياة الآخرين ملك واستينات وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من المستشفي بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر واعترفت المتهمة في أقوالها بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

القليوبية الخلافات الزوجية النيابة العامة أمن القليوبية علاج مرضى السكر مباحث مركز شرطة قليوب

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