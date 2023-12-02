إصابة شخصين في تصادم 4 سيارات بطنطا

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم إصابة شخصين في حادث تصادم 4 سيارات مع دراجة نارية موتوسيكل كما تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحايا إلي المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا وتوقف الحركة المرورية..وانتقلت قوة أمنية ورجال المرور تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير مرور الغربية، وتبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل واسفر الحادث عن إصابة شخصين.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلي موقع الحادث وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.