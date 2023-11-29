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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات ندوة "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بجامعة طنطا |صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا اليوم ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية. 

وحضر الندوة النائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، وجمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور إيهاب مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم.

أعرب الدكتور محمود ذكي خلال كلمته عن تقديره البالغ لوجود كوكبة من رموز الرياضيين لأول مرة بجامعة طنطا ونخبة متميزة قدمت لبلدها الكثير من العطاء وحققت الإنجازات على أزمنة متعاقبة، مشيدا بالدور التوعوي الهام الذي يقوم به الرياضيين مع الشباب وطلاب الجامعات

أكد رئيس الجامعة  على أهمية نزول الطلاب و المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم ، وأن يقوموا بدورهم المجتمعي في نشر ثقافة المشاركة،والتوجه إلى صناديق  الانتخابات .

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أشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بموقف  القيادة السياسية القوى الرافض لتهجير أبناء غزة  إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، موجها رسالته إلى الطلاب بأنهم  شباب الجمهورية الجديدة وبناة المستقبل.

وحرص الدكتور مجدي وكوك، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، على الترحيب بالحضور، موجها الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لهذه الفعالية ولرؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والرياضيين وأعضاء مجلس النواب من الحضور.

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وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدروع مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كما تم تبادل الدروع بين عميد كلية التربية والرياضية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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