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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستشفيات أهمها.. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات تعاون مع نقابة الصحفيين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.

وتوقيع هذا البروتوكول يعد حلقة من حلقات التعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين، وتأدية الجامعة لدورها تجاه جموع الصحفيين والتي تمثل قيمة بالغة الأهمية كونهم من  أصحاب الأقلام الوطنية، كما أنهم من الفئات الأجدر بالاهتمام والرعاية.

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كما أن بروتوكول التعاون الأول يتم مع مستشفيات جامعة القاهرة، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للصحفيين وأسرهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم عند تقدمهم لتلقي العلاج من خلال العديد من الإجراءات، ومنحهم أسعارًا مناسبة مقابل الخدمات الطبية بالنسبة للحالات المرضية الحرجة والعمليات ذات الطبيعة الخاصة.

كما يستهدف البروتوكول التعاون الثاني  تقديم خدمات تعليمية وأكاديمية وبرامج التدريب المتاحة بكليات الجامعة، بالإضافة إلى تقديم نقابة الصحفيين خدمات تدريبية لطلاب كلية الإعلام ودارسي الصحافة بالجامعة من خلال فتح مركز التدريب بمبنى النقابة أمامهم للحصول على دورات تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم خصم على الدورات المخصصة لغير الأعضاء، وتنظيم برامج تدريبية تساهم في تطوير قدرات الصحفيين وتنمية مهاراتهم المهنية والتعليمية بأسعار مناسبة وبالتنسيق مع لجنة التدريب بنقابة الصحفيين، بالإضافة إلى إعداد ندوات وفعاليات في مختلف المجالات الثقافية والطبية والاجتماعية والقانونية، لافتًا إلى أن الجامعة بدأت بالفعل في تقديم هذه الخدمات.

جامعة القاهرة نقابة الصحفيين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين

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