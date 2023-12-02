فتح باب الالتماسات على نتيجة طلاب الدراسات العليا | تفاصيل

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية فتحت باب التقديم علي الإلتماسات على نتيجة امتحانات برنامج الدراسات العليا دور أكتوبر (2023) (دبلومات- ماجستير- دكتوراه)، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف بلبولة، أن الكلية سوف تستمر في تلقي طلبات التقديم على الالتماسات، وسوف يتم الانتهاء وغلق باب الالتماسات يوم الإثنين 4 نوفمبر.

وأشار إلى أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة، تستقبل طلبات الطلاب لتقديم الالتماسات من الساعة العاشرة صباحآ حتي الساعة الواحدة ظهرآ، وانه لن يتم استقبال الطلبة بعد هذا التوقيت.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تنظم رعاية الشباب في جامعة القاهرة الدولية، مسابقة في البحوث الاجتماعية، حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024.

وجاء ذلك، في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني، وتطوير العقل المصري، وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.