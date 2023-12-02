ماجد سعد: المشاركة الكثيفة بألمانيا غدا الأحد.. وأناشد المصريين الإقبال للاحتفال

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة الألمانية بفرانكفورت، إن الذروة الانتخابية بـألمانيا سوف تكون غدا، الأحد.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مدينة فرانكفورت أقامت دعوة كبيرة تدعو فيها المصريين للانتخاب والاحتفال أمام القنصلية المصرية بفرانكفورت.

وناشد ماجد سعد المصريين والطلبة بألمانيا من خلال برنامج “8 الصبح” المصريين، الإقبال فى مدينة برلين وهامبورج ومدينى فرانكفورت للاحتفال بالعرس الانتخابي أمام القنصلية المصرية.

وأضاف أنه وللمرة الثانية على التوالى تتم المشاركة فى التنظيم للعملية الانتخابية، مؤكدا أن غدا هو ذروة الإقبال والمشاركة الكثيفة على التصويت بالانتخابات المصرية بألمانيا، لأن غدا يوم عمل واليوم هو نصف يوم بألمانيا، وأمس كان يوم عمل كامل وهو الجمعة، والتالى يقلل من الإقبال على المشاركة فى الإقبال على التصويت.

وأوضح رئيس المنظمة الألمانية بفرانكفورت، أنه بمدينة برلين وهامبورج يتم حشد المصريين والجاليات للاحتفال بمصر جديدة، لافتا إلى أن ألمانيا مليئة بالشباب المصريين سواء للدراسة والعمل.

ووجه ماجد سعد الشكر للسفارة المصرية التى تقف بجانب المصريين وتلبي لهم طلباتهم.