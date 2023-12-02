عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد سعد: المشاركة الكثيفة بألمانيا غدا الأحد.. وأناشد المصريين الإقبال للاحتفال

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية اليوم

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة الألمانية بفرانكفورت، إن الذروة الانتخابية بـألمانيا سوف تكون غدا، الأحد.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مدينة فرانكفورت أقامت دعوة كبيرة تدعو فيها المصريين للانتخاب والاحتفال أمام القنصلية المصرية بفرانكفورت.

وناشد ماجد سعد المصريين والطلبة بألمانيا من خلال برنامج “8 الصبح” المصريين، الإقبال فى مدينة برلين وهامبورج ومدينى فرانكفورت للاحتفال بالعرس الانتخابي أمام القنصلية المصرية.

وأضاف أنه وللمرة الثانية على التوالى تتم المشاركة فى التنظيم للعملية الانتخابية، مؤكدا أن غدا هو ذروة الإقبال والمشاركة الكثيفة على التصويت بالانتخابات المصرية بألمانيا، لأن غدا يوم عمل واليوم هو نصف يوم بألمانيا، وأمس كان يوم عمل كامل وهو الجمعة، والتالى يقلل من الإقبال على المشاركة فى الإقبال على التصويت.

وأوضح رئيس المنظمة الألمانية بفرانكفورت، أنه بمدينة برلين وهامبورج يتم حشد المصريين والجاليات للاحتفال بمصر جديدة، لافتا إلى أن ألمانيا مليئة بالشباب المصريين سواء للدراسة والعمل.

ووجه ماجد سعد الشكر للسفارة المصرية التى تقف بجانب المصريين وتلبي لهم طلباتهم.

الانتخابات المصرية فرانكفورت المانيا برلين هامبورج القنصلية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

ترشيحاتنا

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

توافد كثيف للناخبين أمام مقر السفارة المصرية في الكويت للادلاء بصوتهم |شاهد

القبض علي شخصين للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ