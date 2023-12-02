الجالية المصرية بألمانيا: المرأة من أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية

قال ماجد سعد، أحد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، إن الجالية المصرية جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصري، ولهذا كان هناك إقبال كثيف من قبل الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في برلين.

وأوضح أن الجالية المصرية بألمانيا من أولى الجاليات التي تدعم الوطن بصورة كبيرة، والدليل على ذلك الحرص المستمر من قبل الجالية المصرية على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته السابقة لبرلين

وأكد ماجد سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجة الحرارة في ألمانيا منخفضة بصورة كبيرة، وبالرغم من هذا الانخفاض فإن المواطنين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وكانت السيدة المصرية في أول الصفوف التي كانت واقفة اليوم أمام السفارة المصرية.

واسترسل: «كل التحية للسيدة المصرية في الداخل والخارج، حيث كانت المرأة المصرية في مختلف الدول العالم من أولى الشخصيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية».

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يُعْتَمَد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابي، يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.