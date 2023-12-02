الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل اغتالت 2 من مستشارينا في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت مقتل اثنين من المستشارين التابعين له في سوريا على يد إسرائيل.

وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل "محمد علي عطايي شورجه" و"بناه تقي زاده" على يد إسرائيل خلال مهمتهما الاستشارية في سوريا، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وفي بيان لها قالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في ظل ما يشهده العالم من استمرار الجرائم الوحشية والواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال بدعم أمريكي واضح وبعض الحكومات الأوروبية ضد غزة واستشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال في هذه الحرب غير المتكافئة والجبانة، استشهد "محمد علي عطايي شورجه" و"بناه تقي زاده" على يد الكيان الصهيوني الغاصب أثناء مهمتهم الاستشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا.