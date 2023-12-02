السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام السفارة المصرية بالبحرين.. فيديو

قال رامي لبيب ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج من البحرين إن نسبة إقبال الناخبين المصريين بالبحرين كبيرة جدا، ومع بدء اللجنة الإنتخابية من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين شهدت اللجان الانتخابية بالبحرين اقبال مع جميع الفئات داخل الجالية المصرية.

وأشار لبيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية dmc تقديم الإعلامية داليا أشرف، الى انه طغي على المشهد وجود النساء بشكل كبير على المشهد الانتخابي بشكل مكثف للادلاء بأصواتهم للإنتخابات.

اهتمام كبير من الجالية المصرية بالناخبين

وفي معظم دول العالم يتم التصويت بكثافة عالية من السيدات، وتشعر البحرين باهتمام القيادة السياسية بإلمراة وهذا يعكس الوعي لدي الجالية المصرية.

وطمئن ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج من البحرين، ان نسبة المشاركة متميزة جيدا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية بالبحرين.