الانتخابات الرئاسية.. سيدات مصر يتصدرن المشهد أمام السفارة المصرية بـ البحرين

للمرأة في مصر تأثير كبير في كثير من الجوانب الحياتية، كما كان لها الأثر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، فلم تترك المرأة المصرية في السنوات العشر الماضية انتخابات أو استفتاءات إلا وتصدرت الصفوف.

وكعادتهن دائمًا، تصدرت سيدات مصر في البحرين مشاهد الصفوف، ولم يبخلن على مصر في أداء واجبهن الدستوري نحو بلادهن.



وبدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.