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رئيس التحرير
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تعليم

إلغاء الرسوم والتبرعات الإجبارية.. جامعة القاهرة تكشف الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن ماذا تقدم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها من خدمات ومميزات وامتيازات .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ، إن جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017 على تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، من بينها دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ يتجاوز 120 مليون جنيه كل عام، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة بجهد ذاتي من بعض الجهات الخارجية، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا.

كما اتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية، إلى جانب إطلاق القوافل الطبية لعلاج المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في عدد من التخصصات الطبية.

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وأوضح أنه يتم تخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل لدراسة أبنائه، كما تم اعفاؤهم بنسبة50%، واعفاء أبنائهم بنسبة 25% من رسوم برامج الساعات المعتمدة.

وألغت الجامعة الرسوم والتبرعات الاجبارية على أعضاء هيئة التدريس، وضاعفت كل من مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، وخصصت مكافآت تدريس البرامج المتميزة، بالإضافة إلى إجراء أكبر حركة ترقيات على مستوى الجامعات المصرية وتصويب الأجر المُكمل وضم العلاوة وتعديل الشكل التعاقدي للعديد من الموظفين.

كما عملت الجامعة، على زيادة دخل قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من البرامج المتميزة، والمشروعات البحثية، وبروتوكولات التعاون مع الجهات القومية والدولية في المجالات البحثية والتعليمية.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة رسوم الدراسة رسائل الماجستير والدكتوراه

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