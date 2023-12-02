الخشت يكشف خطة جامعة القاهرة للأنشطة الطلابية خلال هذا العام .. ومسابقة وجوائز كبرى لـ المبتكرين

1.5 مليون جنيه .. جائزة مسابقة حافز الابتكار

الخشت: جامعة القاهرة أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات

تهتم الجامعات المصرية دائما بالطلاب المبتكرين ، ولتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن خطة الجامعة لـ الأنشطة الطلابية التي تقدمها جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت: نحرص بجامعة القاهرة على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وهو ما يعكس تنفيذ الجامعة لمشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.



أوضح “ الخشت ” ، أن جامعة القاهرة قد أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، ووجهنا الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تُتيح لهم تنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وإطلاق المسابقات والندوات وورش العمل التدريبية والمبادرات الشبابية، وتنظيم الزيارات الميدانية والرحلات والمعسكرات، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل الموسم الثقافي والفني سواء على مستوى الجامعة أو الكليات والذي يتضمن استضافة رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين، وتكوين أول أوركسترا لجامعة القاهرة، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي.



أعلنت جامعة القاهرة ، عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.



وأوضحت جامعة القاهرة ، أن المسابقة تأتي في إطار حرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

تقدم المسابقة العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها:

• الدعم المالي للمشاريع يصل إجماليه إلى 1.5 مليون جنيه مصري.

• برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.

• فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

و أِشارت إذا كنت طالبًا مبتكرًا، وتمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، تُفيد بها بلدك، وتخدم بها مجال معين من المجالات التنموية، فلا تتردد في المشاركة بالمسابقة، واستغلال هذه الفرصة الرائعة لتحقيق أحلامك، وتنفيذ فكرتك أو مشروعك، وبناء مستقبل أفضل لنفسك ولبلدك ، كما أن الموعد النهائي للتقديم هو [8 ديسمبر 2023].

وفى نفس السياق ،أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن بدء دعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، بدأت وحدة مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع عن الحصول على دعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع لمنسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وأوضحت عميدة الكلية، على من يرغب فى تسجيل براءات الاختراع، التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية لملء النموذج.

جامعة القاهرة

و الجدير بالذكر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على درع التميز على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة كأفضل جامعة في الموسم الرابع لمراكز الفنون. كما أعلن حصول الجامعة على مراكز متقدمة في الموسم الرابع لمهرجان مراكز الفنون في مجالات الموسيقي، والكورال، والمسرح، والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للطلاب الفائزين، وأشاد بتميزهم وحصولهم على مراكز متقدمة في المهرجان، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل لتحقيق النجاح ونيل المراكز المتقدمة، باعتبار أن الجامعة ليست مكانًا للدراسة فقط والتعليم، ولكن تُمارس بها أنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية، وتستوعب كل طلابها للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم بكل حرية.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب للفوز بمراكز متقدمة في مهرجان مراكز الفنون (الموسم الرابع) في مختلف المجالات.

