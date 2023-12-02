محافظ بني سويف يُكرم مدير عام الري بعد ترقيته إلى وكيل وزارة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير عام الري بالمحافظة، الذي تمت ترقيته إلى وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم ، وتكليف المهندس عوض الله عويس للعمل كمدير عام للري بالمحافظة.

وأهدى المحافظ درع المحافظة ، لـ عبد الجواد تقديراً لجهده وتفانيه وإخلاصه خلال الفترة التي قضاها مديراً عاماً للري بمحافظة بني سويف ، وشهدت الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل ، كالمشروع القومي لتطبين وتأهيل الترع والمجاري المائية ، وكذا الجهود في ملفات إزالة التعديات على الأراضي التابعة لحرم الري والنيل ، علاوة على ملف تطهير الترع وحل مشكلات المزارعين في جانب مناوبات الري وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية وغيرها.

من جهته أعرب "عبد الجواد" عن شكره وتقديره الكبير لمحافظ بني سويف ، مؤكداً انه تعلم منه المثابرة على العمل والتفكير خارج الصندوق ، والتركيز على العمل الميداني، مؤكداً أن المحافظ لم يدخر جهداً في دعم المديرية والتواصل مع وزير الموارد المائية والري، في كل المعوقات والتحديات التي قد تطرأ على منظومة العمل.