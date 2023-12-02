عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرم مدير عام الري بعد ترقيته إلى وكيل وزارة

صدى البلد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير عام الري بالمحافظة، الذي تمت ترقيته إلى وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم ، وتكليف المهندس عوض الله عويس للعمل كمدير عام للري بالمحافظة.

وأهدى المحافظ درع المحافظة ، لـ عبد الجواد تقديراً لجهده وتفانيه وإخلاصه خلال الفترة التي قضاها  مديراً عاماً  للري بمحافظة بني سويف ، وشهدت الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل ، كالمشروع القومي لتطبين وتأهيل الترع والمجاري المائية ، وكذا الجهود في ملفات إزالة التعديات على الأراضي التابعة لحرم الري والنيل ، علاوة على ملف تطهير الترع  وحل مشكلات المزارعين  في جانب مناوبات الري وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية وغيرها.

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد أعمال إنشاء كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

منطقة وعظ بني سويف تنظم ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

من جهته أعرب "عبد الجواد" عن شكره وتقديره الكبير  لمحافظ بني سويف ، مؤكداً انه تعلم منه المثابرة على العمل والتفكير خارج الصندوق ، والتركيز على العمل الميداني، مؤكداً أن المحافظ لم يدخر جهداً في دعم المديرية والتواصل مع وزير الموارد المائية والري، في كل المعوقات والتحديات التي قد تطرأ على منظومة العمل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمحافظة بني سويف بني سويف ببنى سويف حافظة بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منطقة وعظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشيد بدور التحالف الوطني لرفع العبء عن الفئات الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

ربيعة بديلا لـ عبد المنعم في تشكيلة الأهلي.. وثلاثي هجوم ناري

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا قرب نابلس

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق سدادها

وفاة والدة علياء صبحى والجنازة بعد صلاة المغرب

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

فيديو

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ