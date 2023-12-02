عرس ديمقراطي أمام السفارة المصرية تشهده الكويت رغم الإجازة الرسمية

قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج من الكويت، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية وفتح باب الاقتراع بدولة الكويت، بدأ منذ الساعة التاسعة صباحا، وشهد مجموعات كبيرة من المصريين المنتظرين للانتخاب.

وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”: “شهد اليوم المزيد من الإقبال من المصريين على الإدلاء بأصواتهم على الرغم من أن اليوم يشهد إجازة رسمية لدولة الكويت من المصالح الحكومية”.

عرس ديمقراطي

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الانتخابات ليست عرسا ديمقراطيا فقط، ولكنه كرنفال مصري كبير، فاليوم يضم مجموعات كبيرة من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.