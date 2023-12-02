مشاركة موسعة للمصريين بلبنان وسويسرا وهولندا في الانتخابات الرئاسية |صور

كشفت بعض الصور عن مشاركة فعّالة وتوافد من الناخبين المصريين في لبنان على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الساعات الأولى من فتح اللجان باليوم الثاني.

كما استمر توافد الجالية المصرية بسويسرا للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

فيما تواصل توافد الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في هولندا لليوم الثاني.

وبحسب حملة السيسي الانتخابية يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.